Ford изобрел персональный конвейер

В последнее время американский концерн буквально стреляет инновациями. Недавно они собрались решить одну из важных проблем для многих автомобилистов - погрузку вещей в большой внедорожник

По всей видимости, им это удалось. Недавно Ford подал интересную патентную заявку и надо отметить, что патентуемое изобретение может стать очень изящным решением в организации багажного пространства.

Дело в том, что производитель предлагает оснащать автомобили персональным конвейером. Исходя из описания к изобретению, погрузочную ленту можно интегрировать в спинки третьего ряда кресел, которая будет раскладываться при условии сложенных сидений. Конвейер будет работать от электропривода и обеспечит беспроблемную загрузку вещей.

Разумеется, далеко не все, что патентуется автопроизводителями, реализуется даже на концептуальных моделях. Далеко не факт, что мы когда-нибудь увидим конвейерную ленту в своем автомобиле. Однако, во всяком случае, Ford “застолбил” технологию за собой, и если речь пойдет о реализации, то в данном направлении он будет впереди.