Ford окончательно ушел из России

Американский концерн окончательно распрощался со своими российскими активами, продав их "Соллерсу" за номинальную стоимость.

Последние несколько лет компания собирала в России только модель Ford Transit. Ее производили на заводе в Елабуге. Другие два завода, во Всеволожске и Набережных Челнах, Ford в 2019 году решил продать. Производство легковых машин и их импорт в Россию были приостановлены на фоне падения продаж.



Что касается условий сделки, то Ford сохраняет за собой право обратного выкупа всех активов в случае изменения глобальной ситуации в мире. Возможность выкупить акции действует в течение пяти лет. Будет ли марка проводить сервисное и гарантийное обслуживание машин - не уточняется.