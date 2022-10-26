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26 окт 2022

Ford окончательно ушел из России

Ford окончательно ушел из России
Американский концерн окончательно распрощался со своими российскими активами, продав их "Соллерсу" за номинальную стоимость.
Последние несколько лет компания собирала в России только модель Ford Transit. Ее производили на заводе в Елабуге. Другие два завода, во Всеволожске и Набережных Челнах, Ford в 2019 году решил продать. Производство легковых машин и их импорт в Россию были приостановлены на фоне падения продаж.

Что касается условий сделки, то Ford сохраняет за собой право обратного выкупа всех активов в случае изменения глобальной ситуации в мире. Возможность выкупить акции действует в течение пяти лет. Будет ли марка проводить сервисное и гарантийное обслуживание машин - не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
RT

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