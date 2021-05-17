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17 май 2021

Ford позаимствует платформы Volkswagen для своих электромобилей

Ford позаимствует платформы Volkswagen для своих электромобилей

Неужели у американского концерна кончились собственные наработки? Нет,  американцы активно развивают электрическое направление, но зачем тогда понадобились заимствования?

Начнем с того, что оба концерна сотрудничают уже несколько лет. Volkswagen делится с Ford лишь архитектурой MEB, что вполне соотносится с общей философией немецкой марки по превращению платформы в самую массовую среди всех электромобилей в мире. В свою очередь Volkswagen отказался от самостоятельной разработки нового поколения фургонов Transporter и пикапов Amarok, предпочтя сделать их на базе моделей Ford Transit и Ranger.

В целом, такое сотрудничество существенно сокращает издержки, особенно если учесть, что оба концерна собираются выводить свои новинки на национальные рынки друг друга -  то есть Ford  идет в Европу, а Volkswagen – в США.

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