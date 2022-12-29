Ford разрабатывает конкурента Toyota Highlander

Европейские профильные СМИ опубликовали официальные изображения кроссовера Ford Edge нового поколения, который предназначается для рынка Китая. К слову модель выйдет под названием Edge L, что говорит нам об удлиненной колесной базе.

Точных габаритов никто не приводит (мы знаем лишь длину в 5 метров), но эксперты сходятся во мнении, что новинка от Ford обгонит по размерам даже Toyota Highlander, который является одним из самых крупных автомобилей на рынке. Что касается дизайна, то кроссовер отличается, к примеру, агрессивным передним бампером, необычной светотехникой с диодной полосой вдоль капота и множественными выштамповками по бортам.

Если говорить о силовых установках, то автомобиль получит в свое распоряжение двухлитровый турбомотор, мощность которого составляет 252 лошадиные силы. Двигатель будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом.