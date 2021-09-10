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10 сен 2021

Ford уходит из Индии

Ford уходит из Индии

Ford Motor продолжает сокращать свое присутствие на глобальном рынке — компания объявила об уходе из Индии. Причина — большие и систематические убытки

Агентство Reuters сообщает, что за 25-летнюю деятельность на данном рынке Ford работал не то чтобы успешно - за последний десяток лет доля бренда в объеме продаж новых машин сократилась до двух процентов!  Это обернулось потерей серьезной суммы более чем в два миллиарда долларов.

Итак, Ford уходит из Индии, как будет происходить сам процесс? Отвечаем – постепенно! Во-первых,  до конца года будет закрыт один из заводов в городе Сананд. Во-вторых, в 2022 году будет прекращена сборка двигателей на предприятии в Ченнаи. Соответственно, у американского концерна останется лишь одна сборочная площадка в уже упомянутом Сананде, но она очень нужна Ford, так как там собираются двигатели для всех пикапов Ranger.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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