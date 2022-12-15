Ford возвращается в «Формулу-1»

Концерн Ford обдумывает возможность участия в «Королевских гонках», в качестве потенциального партнёра рассматривается команда Red Bull Racing.

Любопытно, но многие СМИ уже заявили, что участие в гонках нужно американскому концерну лишь для маркетинга – то есть Ford не планирует «навязывать» команде Red Bull Racing собственный силовой агрегат или требовать участия в формальном владении командой, хотя при необходимости Ford готов оказать любое техническое содействие.

Интересно, что обе компании уже сотрудничают в гоночном сегменте, правда, здесь речь идет о мировом раллийном чемпионате. В свое время гоночную команду Jaguar, которой владел Ford продали именно холдингу Red Bull, однако, после смены владельца команда продолжила получать (в рамках контракта) от американского концерна двигатели Cosworth.