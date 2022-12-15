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15 дек 2022

Ford возвращается в «Формулу-1»

Ford возвращается в «Формулу-1»

Концерн Ford обдумывает возможность участия в «Королевских гонках», в качестве потенциального партнёра рассматривается команда Red Bull Racing. 

Любопытно, но многие СМИ уже заявили, что участие в гонках нужно американскому концерну лишь для маркетинга – то есть Ford не планирует «навязывать» команде Red Bull Racing собственный силовой агрегат или требовать участия в формальном владении командой, хотя при необходимости Ford готов оказать любое техническое содействие.

Интересно, что обе компании уже сотрудничают в гоночном сегменте, правда, здесь речь идет о мировом раллийном чемпионате.  В свое время гоночную команду Jaguar, которой владел Ford продали именно холдингу Red Bull, однако, после смены владельца команда продолжила получать (в рамках контракта) от американского концерна двигатели Cosworth.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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