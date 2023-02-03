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3 фев 2023

Ford возвращается в "Формулу-1"

Ford возвращается в "Формулу-1"

Ford официально объявил о возвращении в Королевские гонки, в которых не участвовал после сезона 2004 года. Компания не будет участвовать в заездах, но выступит технологическим партнером.

Американский концерн совместно с Red Bull Powertrains он разработает гибридную силовую установку нового поколения для коллективов Oracle Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri. Те станут использовать её с 2026 года, когда в силу вступит новый технический регламент, и, по меньшей мере, до 2030 года.

Отметим, что моторы Ford обеспечили многим гоночным командам - гран-при, кубки конструкторов. В общей сложности -173 победы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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