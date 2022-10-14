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14 окт 2022

Ford запретит сторонним ателье дорабатывать Mustang

Ford запретит сторонним ателье дорабатывать Mustang

Американский концерн решил установить программные блокировки в ЭБУ моторов и электронику «Мустангов». Теперь откалибровать характеристики станет гораздо сложнее.

Главный инженер проекта «Mustang» Эд Кренц заявил, что доступ к доработке нового спорткара будет открыт только авторизованным ателье, то есть «левые» мастера попросту не смогут ничего сделать с двигателями.

Любопытно, но Ford, устанавливая блокировки, преследует благородные цели, а именно защитить владельцев автомобилей от хакерских атак. Кроме того, новое программное обеспечение призвано защитить от кражи персональные данные автовладельцев, которые могут храниться в памяти автомобильной электроники

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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