Формула-1 перейдет на «мусорное» топливо

Руководство гоночной серии хочет сделать ее углеродно-нейтральной. Ради этой цели технические специалисты начали работу над особым видом топлива.

Информации о топливе мало. Сообщается лишь то, что оно будет сделано с использованием мусора и биологических отходов. Ожидается, что новый состав даст 65-процентное снижение выбросов парниковых газов по сравнению с обычным топливом. Официально заявлено, что нынешние двигатели внутреннего сгорания должны «переваривать» новое топливо без проблем.

В данный момент идет разработка самой формулы топлива. Следующим шагом станет производство и обеспечение достаточных запасов для гонщиков. Финальным аккордом может стать внедрение технологии в автопроме в целом.