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25 дек 2019

Французские «власти убивают» водителей налогами

Французские «власти убивают» водителей налогами
Автор фото: фирма-производитель

Ave Greta – Thunberg vult! Вероятнее всего именно этот призыв крутился в умах французских властей, когда они вводили новый налог для владельцев автомобилей, которые не отвечают экологическим нормам

Да, парламент Франции принял закон, повышающий налог на автомобили, выбрасывающие более 212 грамм углекислого газа на километр. Теперь каждый год владельцам неэкологичных машин придётся платить по 20 000 евро (1,4 миллиона рублей). Надо отметить, что и до этого момента он не был маленьким и составлял 12 500 евро.

Как сообщает Bloomberg, по предварительным подсчётам французского министерства финансов, увеличение сбора на автомобильные выбросы должно приносить дополнительных 50 миллионов евро в год. Эти средства направят на развитие экологически чистого транспорта. Одновременно с этим в стране планируется снизить размер льгот на покупку электрокаров и водородных автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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