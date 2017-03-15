Сегодня президент РСА (Российского союза автостраховщиков) предложил ввести понятие франшизы в базовые договоры ОСАГО

Действующее законодательство требует от страховщиков компенсации всего ущерба, за вычетом амортизации, а в будущем компенсация станет осуществляться в натуральной форме, иными словами – ремонтом. Однако, несмотря на недавнее повышение тарифов ОСАГО (последнее из которых увеличило базовую стоимость полиса в среднем на 40-60%) и реформу отрасли в целом, страховщики продолжают настаивать на убыточности бизнеса. По словам Юргенса, с учетом всех расходов страховых компаний, убыточность в этом сегменте превышает 130%, подчеркивая, что с момента введения закона об ОСАГО до настоящего времени, с рынка ушло более 140 компаний.

Именно поэтому страховщики всеми силами пытаются повысить прибыльность, и введение франшизы, одна из инициатив, предложенная президентом РСА, заключается в том, что за мелкие повреждения, предположительно на сумму в 10-15 тысяч рублей платит не страховщик, а виновник, из собственного кармана, а полис ОСАГО покрывает лишь расходы, превышающие лимит франшизы.

Помимо этого страховщики говорят о том, что в будущем полис ОСАГО должен стать лишь базовой страховкой, которую автовладелец, при желании, сможет дополнить, выбрав расширенный лимит или доплатив за «полноразмерную» страховку без франшизы. Именно такие продукты, по словам Юргенса, помогут повысить доходность обязательного автострахования для компаний и сохранить стоимость базового полиса, требуемого законодательством.