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20 сен 2019

GAC сертифицировал в России первый кроссовер

GAC сертифицировал в России первый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания до конца 2019 года начнет российские продажи семиместного полноприводного внедорожника GAC GS8

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на китайский внедорожник GAC GS8. Эта модель, продажи которой должны стартовать до конца 2019 г., составит конкуренцию Toyota Highlander и Honda Pilot. В основе GS8 лежит масштабируемое шасси CPMA (Cross Platform Modular Architecture), которое является доработанной архитектурой от Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis.

Что касается моторов, то двухлитровую бензиновую наддувную «четверку» ради снижения ставки транспортного налога дефорсировали с 201 л.с. до 190 лошадиных сил. Двигатель способен потреблять горючее с октановым число 92. Трансмиссия — шестиступенчатый «автомат» от японской Aisin. Постоянный привод передается на передние колеса, тогда как задняя ось подключается через многодисковую муфту Borg Warner.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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