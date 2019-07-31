ГАИ пересело на дирижабли

Строго говоря, никто никуда не садился, ведомство просто решило использовать специальные аэростаты для отслеживания нарушителей с высоты птичьего полета

Пионером в использовании данной технологии стала Самарская область. Дирижабль использовался для патрулирования самых аварийно-опасных участков дорог Красноярского района области: «На высотном комплексе устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор (...). Комплекс заполняют гелием и поднимают на высоту. Обзор составляет 360 градусов, номер машины можно увидеть с расстояния 700 метров как днем, так и ночью», — сообщает ведомство.

Сообщается, что при обнаружении нарушителей инспекторы отправляли изображения и видеоролики передвижному пункту управления, откуда информация поступала ближайшему экипажу ДПС. Так что последние сразу предъявляли водителям видеозапись нарушения. Также в ГИБДД заявили, что намерены продолжать использовать аэростаты, так как они оказались эффективной «профилактикой грубых правонарушений».