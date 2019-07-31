Автомобильный портал Motorpage
31 июл 2019

ГАИ пересело на дирижабли

ГАИ пересело на дирижабли

Строго говоря, никто никуда не садился, ведомство просто решило использовать специальные аэростаты для отслеживания нарушителей с высоты птичьего полета

Пионером в использовании данной технологии стала Самарская область. Дирижабль использовался для патрулирования самых аварийно-опасных участков дорог Красноярского района области: «На высотном комплексе устанавливается видеокамера, увеличивающая обзор (...). Комплекс заполняют гелием и поднимают на высоту. Обзор составляет 360 градусов, номер машины можно увидеть с расстояния 700 метров как днем, так и ночью», — сообщает ведомство.

Сообщается, что при обнаружении нарушителей инспекторы отправляли изображения и видеоролики передвижному пункту управления, откуда информация поступала ближайшему экипажу ДПС. Так что последние сразу предъявляли водителям видеозапись нарушения. Также в ГИБДД заявили, что намерены продолжать использовать аэростаты, так как они оказались эффективной «профилактикой грубых правонарушений». 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Tarok Concept 2018

VW готовится запустить в серию новый пикап

31 июля 2019

ГИБДД опубликовало карту со всеми дорожными камерами России

31 июля 2019
Lexus LS

На тестах замечен водородный Lexus LS

31 июля 2019

Теслам и другим электрокарам запрещают участвовать в гонках

31 июля 2019

ЦКАД начнут открывать в октябре 2020 года

31 июля 2019
Alpina BMW X7

Alpina вывела на тесты 600-сильную BMW X7

31 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 2014 капитан на мостике! Тест драйв
31 июля 2019

Lexus GX
"Капитан на мостике!"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности lexus ux для женщин
Тест драйв
29 июля 2019

Lexus UX
"Конструировала японка – вот в чем секрет привлекательности Lexus UX для женщин"
- новый harley-davidson fxdr: мышцы и нервы
Мотоциклы
28 июля 2019


"Мышцы и нервы"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 иномарочка
Тест драйв
26 июля 2019

KIA Rio
"Иномарочка"

Написано новостей:

2 3 9 0 1