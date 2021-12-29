Geely разработает беспилотник для Google

Бренд Zeekr, принадлежащий Geely Holding Group, вместе с Waymo («дочка» Alphabet/Google) разработает новый электромобиль для сервиса автономных такси Waymo One.

Кто и за что будет отвечать в данном конгломерате? Отвечаем, роль китайского автопроизводителя – разработка дизайна экстерьера и интерьера. It-гиганты займутся вопросами искусственного интеллекта и всех бортовых систем. Платформу и технические компоненты также будут предоставлены китайской стороной.

К слову, на какой платформе будет построена новинка? Отвечаем – на архитектуре SEA (Sustainable Experience Architecture). Она интересна как минимум тем, что ее будут использовать и европейские автопроизводители вроде Smart.