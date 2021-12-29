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29 дек 2021

Geely разработает беспилотник для Google

Geely разработает беспилотник для Google

Бренд Zeekr, принадлежащий Geely Holding Group, вместе с Waymo («дочка» Alphabet/Google) разработает новый электромобиль для сервиса автономных такси Waymo One. 

Кто и за что будет отвечать в данном конгломерате? Отвечаем, роль китайского автопроизводителя – разработка дизайна экстерьера и интерьера. It-гиганты займутся вопросами искусственного интеллекта и всех бортовых систем.  Платформу и технические компоненты также будут предоставлены китайской стороной.

К слову, на какой платформе будет построена новинка?  Отвечаем – на архитектуре SEA (Sustainable Experience Architecture). Она интересна как минимум тем, что ее будут использовать и европейские автопроизводители вроде Smart.

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