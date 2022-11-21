Geely собирается нарастить производство в Беларуси

Производство автомобилей Geely в Беларуси в 2023 году планируется нарастить до 35 тысяч единиц, об этом сообщает правительство страны

«Планы на следующий год — как минимум, скажем, 35 тысяч [машин], хотя стоит прямая задача президента [Беларуси Александра Лукашенко] — выйти на 60 тысяч [машин в год], то есть выйти на проектную мощность, которая продиктована этим заводом» - цитирует портал Drom заявление премьер-министра Беларуси, Петра Пархомчика.

Чем эта новость важна для России? Все просто – по статистике, большая часть машин, которая произведена на «Белджи», продается именно в нашей стране. То есть можно предположить, что компания планирует развить свое присутствие в России и захватить больший сегмент рынка. Косвенно это подтверждается намерениями Geely привезти минимум две новых модели в следующем году.