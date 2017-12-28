Как известно в мире есть две компании Volvo: Volvo Car, принадлежащая Geely и Volvo Group (Volvo AB), производящая грузовики и автобусы под брендами Volvo, Renault, Mack, Nissan Diesel и еще более экзотических Prevost и Nova Bus.

В Geely, которая в этом году прибавила к своим активам часть малазийской Lotus и полностью взяла под контроль британский Lotus ищут новые пути экспансии на мировом автомобильном рынке. Как оказалось среди акционеров Volvo Group есть фонд Caevian Capital, который владеет 8,2% шведского автопроизводителя. В Geely сделали щедрое предложение и фонд согласился продать свой пакет акций. По неофициальным данным сумма сделки составляет от 3,3 до 3,8 миллиардов долларов.

Зачем Geely, которая производит исключительно легковые автомобили, доля в производителе коммерческой техники пока непонятно. В самой Geely возможную сделку пока не комментируют, ограничившись лишь заявлением, что не собираются объединять Volvo Cars и Volvo Group. Напомним, что легковое отделение Volvo было продано Ford Motor Co. в 1999 году. Спустя десять лет ее приобрела Geely.

