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28 дек 2017

Geely замахнулась еще на одну Volvo

Geely замахнулась еще на одну Volvo
Автор фото: фирма-производитель

Как известно в мире есть две компании Volvo: Volvo Car, принадлежащая Geely и Volvo Group (Volvo AB), производящая грузовики и автобусы под брендами Volvo, Renault, Mack, Nissan Diesel и еще более экзотических Prevost и Nova Bus.

В Geely, которая в этом году прибавила к своим активам часть малазийской Lotus и полностью взяла под контроль британский Lotus ищут новые пути экспансии на мировом автомобильном рынке. Как оказалось среди акционеров Volvo Group есть фонд Caevian Capital, который владеет 8,2% шведского автопроизводителя. В Geely сделали щедрое предложение и фонд согласился продать свой пакет акций. По неофициальным данным сумма сделки составляет от  3,3 до 3,8 миллиардов долларов.

Зачем Geely, которая производит исключительно легковые автомобили, доля в производителе коммерческой техники пока непонятно. В самой Geely возможную сделку пока не комментируют, ограничившись лишь заявлением, что не собираются объединять Volvo Cars и Volvo Group. Напомним, что легковое отделение Volvo было продано Ford Motor Co. в 1999 году. Спустя десять лет ее приобрела Geely.
 

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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