Geely Zeekr 001 FR – самый быстрый китайский электромобиль

Geely Zeekr 001 в версии FR стал самым быстрым серийным электромобилем на гоночном полигоне Чжэцзян в Китае. Автомобиль смог преодолеть трассу длиной 3,3 километра за 1:37:041 мин.

Тестирование скорости серийных автомобилей на трассе Чжэцзян проводится с 2018 года, и на данный момент испытания прошли 125 различных моделей. В списке лидеров находятся: Ferrari F90 Stradale с результатом 1:30:274 мин., Ferrari 488 Pista - 1:31:554 мин., а тройку лидеров замыкает электрокар Porsche 911 Turbo S - 1:32:232 мин.

Geely Zeekr 001 FR оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1248 л.с. Разгон до «сотни» составит 2,37 с. Максимальная скорость - 280 км/ч. Такой автомобиль оценивается от 1 000 000 юаней (13 185 000 рублей).