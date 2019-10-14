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14 окт 2019

Гендиректора Renault «выбросили» ради Nissan

Гендиректора Renault «выбросили» ради Nissan

Временным директором Renault назначена Клотильда Дельбо. До этого она занимала должность финансового директора

Есть мнение, что в отставке генерального директора Renault Тьерри Боллоре замешан Карлос Гон? Казалось бы, а причем тут Гон? А Гон теперь всегда и везде будет замешан, так карта легла. Впрочем, лирику оставляем и «бьем» фактами, дело в том, что  в своё время Боллоре был правой рукой Карлоса Гона и весьма болезненно воспринял отставку патрона. Как сообщает Financial Times, Боллоре не стремился каким-либо образом налаживать отношения с Nissan, после всех скандалов, выражая лишь формальную заинтересованность, он не предпринимал каких-либо конкретных шагов по нормализации.

В любом случае, это лишь одна из точек зрения, которая, на данный момент ничем не подтверждается. Так что пока «за штурвал» становится Клотильда Дельбо, причем это назначение является временным. До этого она занимала должность финансового директора. На этом посту ей будут помогать Оливье Мурге и Хосе Винсен де Лос Мозос, которые получили должности заместителей генерального директора.

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