В 70-летней истории венесуэльского завода концерна General Motors, General Motors Venezolana (GMV), кажется, поставлена точка. Накануне компания разослала всем 2700 сотрудникам предприятия SMS с уведомлением о том, что они уволены. Одновременно, на расчетные счета всех рабочих было перечислено выходное пособие

На прошлой неделе власти Венесуэлы национализировали предприятие сославшись на иски от дилеров концерна, которому якобы не были поставлены около 10 тысяч автомобилей. В самом General Motors эти действия назвали преступными и «враждебным захватом». Кроме завода с оборудованием, были национализированы и все выпущенные транспортные средства. В концерне говорят, что понесут серьезный ущерб, убытки коснутся и 79 местных дилеров.

Претензии к не поставкам автомобилей выглядят довольно нелепо: с прошлого года завод GMV не выпустил ни одного автомобиля из-за проблем с поставками комплектующих. Продажи General Motors в Венесуэле падали с каждым годом, в прошлом году удалось реализовать всего около 3,7 тысяч автомобилей. А сам концерн терпел постоянные убытки от своей деятельности в этой стране. Вероятнее всего, с увольнением всех рабочих, деятельность американского концерна в Венесуэле окончательно прекращена.