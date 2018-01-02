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2 янв 2018

Genesis G70 будет продаваться в России с одним мотором

Genesis G70 будет продаваться в России с одним мотором
Автор фото: фирма-производитель

Стали известные первые технические подробности о седане Genesis G70 для российского рынка. Напомним, эта модель позиционируется в качестве прямого конкурента Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса.

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данный автомобиль. Судя по нему машина будет продаваться у нас исключительно с 2-литровым 4-цилиндровым мотором в трех вариантах форсировки: 197, 247 и 251 л.с.  Все версии оснащаются 8-ступенчатым «автоматом». Базовая версия будет заднеприводной, две другие — поставлять с приводом на все колеса.

Судя по ОТТС в базовую версию войдут зеркала с обогревом, электростеклоподъемники, кондиционер, система стабилизации, сигнализация, подушки безопасности (их число не указывается), дневные ходовые огни, система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, система мониторинга давления воздуха в шинах, круиз-контроль с ограничителем скорости (по заказу).
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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