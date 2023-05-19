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19 май 2023

Genesis G70 получил новый мотор

Genesis G70 получил новый мотор

Южнокорейская компания Genesis обновила модель G70. Теперь машина представлена в двух новых цветах кузова и с доработанным салоном. Впрочем, есть и куда более важное изменение.

С него и начнем. Итак, под капотом здесь располагается новый 2.5-литровый турбомотор, который развивает целых 300 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Для Genesis G70 2024 модельного года доступна и прежняя 3,3-литровая «шестерка». Правда такой агрегат положен только седану, то есть G70 в кузове Shooting Brake будет оснащен лишь новым мотором.

Что касается доработок в салоне, то на центральной консоли появилась прямоугольная сенсорная панель — она расположена под дефлекторами вентиляции и отвечает за управление климат-контролем. В список базового оборудования добавили вентиляцию передних кресел, подогрев заднего дивана.

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