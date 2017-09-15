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15 сен 2017

Genesis представил конкурента Mercedes-Benz C-класса

Genesis представил конкурента Mercedes-Benz C-класса
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд Genesis, который создала компания Hyundai в прошлом году, представил у себя на родине седан G70. Эта третий и последний седан в гамме Genesis: дальше отделение будет выводить на рынок кроссоверы.

Надо сказать, что за пределами Южной Кореи дела у Genesis идут не так хорошо, как хотелось бы: представительский седан G90 и седан бизнес-класса G80 популярностью не пользуются. Вся надежда на новый G70. Но ему предстоит бороться в самом конкурентном классе премиум-сегмента, где бал правят BMW 3-й серии, Mercedes-Benz C-класса и Audi A4.

Дизайном седана занимался Люк Донкервольке, ранее работавший в концерне Volkswagen AG. Потому седан получился вполне с современной, можно сказать, европейской внешностью без каких-либо азиатских мотивов.

Интерьер также настраивает на спортивный лад. Перед водителем расположен спортивный руль, за которым скрывается обычная аналоговая приборная панель. Центральная консоль слегка развернута к водителю. В ее верхней части установлен большой 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Genesis G70 получит двигатели от соплатформенного Kia Stinger. Это 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., 2,2-литровый турбодизель мощностью 202 л.с. Топовым станет Genesis G70 Sport, который будет оснащаться 3,3-литровым V6 мощностью 365 л.с.

В Южной Корее продажи G70 стартуют на днях, к нам машина доберется в первом полугодии следующего года.

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Genesis

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