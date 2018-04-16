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16 апр 2018

Genesis привез в Россию конкурента «трешки» BMW

Genesis привез в Россию конкурента «трешки» BMW
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд Genesis, созданный Hyundai, постепенно обрастает все новыми моделями. Вот до России добрался и седан G70, который компанией позиционируется в качестве конкурента BMW 3-й серии.

На фоне баварской «трешки» корейское предложение выглядит привлекательно: машина на 180-300 тысяч дешевле BMW в примерно сопоставимых комплектациях. При этом, в России Genesis G70 доступен исключительно с полным приводом и «автоматом». Двигателей два: бензиновая двухлитровая «четверка» мощностью 197 и 249 л.с.

Базовая комплектация (1 949 000 рублей) весьма неплоха: салон из «экокожи», мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, 2-зонный климат-контроль, парктроники, 18-дюймовые легкосплавные колеса. Доплатив 50 тысяч рублей за комплектацию Elegance можно получить светодиодные фары и водительское сиденье с регулировкой длины подушки.

Цены на версию с 247-сильным двигателем стартуют с 2 399 000 за комплектацию Advance. Здесь натуральная кожа в салоне, навигация, электромеханический стояночный тормоз, обогрев руля и задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона.

В топовой комплектации Supreme (она доступна для обоих двигателей и обойдется в 2709 000 и 2 959 000 рублей) отделка сидений кожей наппа, адаптивный круиз-контроль, полный комплекс систем безопасности, система кругового обзора с помощью камер, проектор показаний на лобовое стекло, 19-дюймовые колеса и многое другое.

Отдельно выделяется комплектация Sport, которая доступна только для самого мощного варианта силовой установки (2 899 000 рублей). У нее разноразмерные шины, тормоза Brembo, а у водительского сиденья появилась система автоматического увеличения боковой поддержки.

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При написании новости использовалась информация:
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