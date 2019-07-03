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3 июл 2019

Genesis выпустит компактный кроссовер

Genesis выпустит компактный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Производитель заявил о разработке компактного кроссовера, в основу которого ляжет заднеприводная платформа седана G70. Автомобиль покажут в конце 2021 либо в начале 2022 года

Главный операционный директор Genesis Эрвин Рафаэль раскрыл подробности о новой внедорожной модели премиального бренда. По его словам, сначала на рынке появится большой кроссовер GV80, построенный на платформе G80, а следом – более компактный автомобиль на «тележке» G70. Логично будет предположить, что новинку могут назвать GV70.

По неофициальной информации, кроссоверы будут отличатся от соплатформенных седанов отсутствием моноприводных модификаций и версий с механической коробкой передач. Ранее стало известно, что премьера GV80 состоится до конца 2019 года, а его основными конкурентами на рынке станут BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Новинку предложат с теми же моторами, что и седан G80: 3,8-литровым «атмосферником» мощностью 316 лошадиных сил, турбомотором 3.3 с отдачей 370 сил, а также с пятилитровым V8.

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