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17 май 2018

Генпрокуратура нашла более 180 тыс. нарушений в сфере дорожной безопасности

Генпрокуратура нашла более 180 тыс. нарушений в сфере дорожной безопасности

За дорожной безопасностью у нас кто только не следит, но нарушений от года к году все больше. Генпрокуратура отчиталась о работе за прошлый год. Итоги неутешительные.

В прошлом году прокуроры выявили почти 181 тыс. нарушений законадательства в сфере дорожной безопасности, вынеся 31 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 26,5 тыс. должностных лиц. Опротестовано около 30 тыс. незаконных правовых актов уполномоченных органов. В суды направлено свыше 30 тыс. исковых заявлений, 26,7 тыс. из них удовлетворено. По инициативе прокуроров наказано в административном порядке 5,6 тыс. правонарушителей, предостережено о недопустимости нарушений законов 2,5 тыс. должностных лиц.

Чаще всего прокуроры находили нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием дорог, незаконными коммерческими пассажирскими перевозками, несоблюдением технических требований к транспортным средствам, нарушением режима труда и отдыха водителей, управления транспортными средствами без прохождения обязательного медицинского и технического осмотров и др.

Например, прокуратурой Амурской области установлены многочисленные нарушения в части несоответствия государственным стандартам дорожного покрытия, дорожных знаков, горизонтальной разметки, искусственных неровностей при обустройстве улично-дорожной сети населенных пунктов области, ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления полномочий по осуществлению муниципального контроля за сохранностью дорог. Кроме того выявлено 202 случая отсутствия лицензии на перевозку учащихся школьным автобусом, осуществление перевозки детей на автобусах, не соответствующих техническим требованиям и условиям.

Прокуратурой Оренбургской области с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий по причине технической неисправности автомобиля проведены проверки деятельности станций технического обслуживания и страховых организаций, вскрыты факты незаконной реализации диагностических карт через сеть Интернет.

В регионах России вскрыты и многочисленные нарушения в работе комплексов фотовидеофиксации вследствие неправомерных действий ответственных должностных лиц. Так, проверка прокуратуры Республики Карелия показала, что на протяжении длительного времени не обеспечивалась передача информации с комплексов в ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Карелия. Время установки комплексов вопреки условиям государственного контракта определялось подрядчиком по своему усмотрению, а время их работы учитывалось в округленной величине, вследствие чего предъявлено к оплате эксплуатирующей организации в двойном размере. Обнаружен факт оплаты услуг аренды автоматического программного комплекса, который не устанавливался вообще.

На основании постановлений прокуратуры республики начальник отдела транспортной безопасности эксплуатирующей организации привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 7.32 (нарушение порядка заключения, изменения контракта) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 50 тыс. рублей.

Материалы прокуроры направили следователям, которые возбудили в отношении заместителя руководителя эксплуатирующей организации, давшего указание о приемке работ по государственному контракту, уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба Генпрокуратуры

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