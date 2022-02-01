Генпрокуратура взялась за упрощение отмены некорректных штрафов с дорожных камер

По итогам проверки работы камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, проведенной в 2021 году, Генпрокуратура РФ готовит предложения по изменению законодательства

В ведомстве заявили: «Дорожные камеры используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

Поправки в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности» позволят автоматически аннулировать штрафы, вынесенные в установленный период некорректной работы камеры.

Подобных нарушений работы комплексов фото- и видеофиксации в 2021 году было зафиксировано немало. Портал Drom.ru приводит список, составленный после прокурорских проверок: