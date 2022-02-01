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1 фев 2022

Генпрокуратура взялась за упрощение отмены некорректных штрафов с дорожных камер

Генпрокуратура взялась за упрощение отмены некорректных штрафов с дорожных камер

По итогам проверки работы камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, проведенной в 2021 году, Генпрокуратура РФ готовит предложения по изменению законодательства

В ведомстве заявили: «Дорожные камеры используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

Поправки в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности» позволят автоматически аннулировать штрафы, вынесенные в установленный период некорректной работы камеры.

Подобных нарушений работы комплексов фото- и видеофиксации в 2021 году было зафиксировано немало. Портал Drom.ru приводит список, составленный после прокурорских проверок:

  • в Бурятии, Дагестане, Карелии, Краснодарском, Хабаровском краях, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областях обнаружили камеры, установленные «за пределами мест концентрации ДТП»;
  • в Нижегородской области с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла более 6,5 тысячи штрафов за превышение скорости на общую сумму более 4,2 млн рублей, при этом на самом деле нарушений не было, но, будучи неправильно закрепленным, комплекс определял скорость некорректно;
  • в Подмосковье на трассе М-8 «Холмогоры» в октябре ГИБДД рассылала автовладельцам штрафы исходя из старого ограничения (скоростной режим был повышен с 90 до 110 км/ч, но камеры не были перенастроены);
  • в Республике Марий Эл, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Магаданской, Оренбургской, Саратовской, Томской областях и ХМАО выявлены случаи простоя и неисправности комплексов, в том числе в результате «попустительства со стороны уполномоченных органов власти» и «ненадлежащего» обслуживания оборудования;
  • в Белгородской области обнаружилось 210 камер, не работающих с 2019 года из-за технической непригодности (причем их общая стоимость — 130 млн рублей);
  • в Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения камер, которые не использовались на протяжении шести лет и в результате пришли в негодность.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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