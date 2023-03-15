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15 мар 2023

Германия образовала альянс в защиту ДВС

Германия образовала альянс в защиту ДВС

Власти Германии объединились с правительствами Италии, Чехии, Польши, Румынии Венгрии и Словакии и теперь выступают против постановления Евросоюза о запрете двигателей внутреннего сгорания

Вместо тотальных запретов оппозиционный блок хочет предложить альтернативный вариант: создание отдельной категории автомобилей, которые будут работать на синтетическом углеродно-нейтральном топливе.

«Запрет на двигатели внутреннего сгорания, хотя они могут работать без вреда для климата, кажется нам неправильным подходом. Предложение требует срочных изменений»- приводят европейские СМИ заявление немецкого министра транспорта, Фолькера Виссинга.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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