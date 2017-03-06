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6 мар 2017

ГИБДД: иностранные номера от наказания не спасут

ГИБДД: иностранные номера от наказания не спасут
Автор фото: из архива моторпэйдж

Государственная автомобильная инспекция планирует усилить контроль за нарушителями на автомобилях с иностранными номерами

На сегодняшний день оштрафовать их практически невозможно, ведь у государства есть доступ лишь к своим базам данных водителей, но проблема решается. В планах России, Белоруссии и Казахстана обмениваться данными о нарушителях, попавшихся «на камеру», сообщают в ГУОБДД МВД России. Сейчас же наказать иностранца можно лишь за езду в пьяном виде, лишая прав через суд и пересылая материал на родину нарушителя, где он так же будет считаться «лишенцем», равно как и россияне, лишенные прав в Белоруссии и Казахстане.

По статистике ГИБДД, за прошлый год иностранцы совершили 1,67 миллионов нарушений ПДД, что составляет 6% от всех нарушений зафиксированных без применения камер автоматической фиксации. Иностранцы стали виновниками более 5 тысяч ДТП и более 20 тысяч раз попадались на «пьянке» либо отказывались от освидетельствования.  И если с «лишенческими» статьями ясность есть, то сколько из общего количества штрафов дошло до нарушителей и было оплачено ГИБДД сказать не может.

В будущем, штраф за нарушение будет находить нарушителя на всей территории Таможенного союза и, в случае его неуплаты, материалы будут передаваться местному отделению службы судебных приставов. А пока трем государствам предстоит решить сразу несколько серьезных вопросов, договорившись о языке постановления, валюте оплаты и порядке его возможного обжалования, ведь камеры тоже ошибаются и главное – согласовать список нарушений, ПДД отличаются везде. Пока же государство может наказывать лишь за немногие нарушения и придавать нарушителям с двумя и более правонарушениями статус «нежелательного пребывания в РФ», запрещающий въезд в РФ на три года, но из-за сложности процедуры, ГИБДД за прошлый год прибегала к ней всего 16 раз.

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При написании новости использовалась информация:
Комерсант

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