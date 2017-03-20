По статистике ГИБДД количество водителей, сдавших экзамен на водительские права, за прошлый год снизилось вдвое. Так, в 2013-2015 годах с первой попытки теоретический экзамен сдавали 52-53%, в то время как сегодня этот показатель колеблется на уровне 34%

«Площадка» с первого раза давалась 65-72%, в то время как в прошлом году ее сдали всего 56%, а вождение в городе с первой попытки, дававшееся ранее 66-70% за прошлый год сдали всего 48%. При этом количество аварий с участием новичков в январе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упало значительно, всего на 34%.

Однако, в ГИБДД снижение аварийности оптимизм не вселяет: «Процент снижения аварийности серьезный, но это, как мне кажется, не ваша заслуга. Это связано с повышением объективности при принятии решения о допуске водителя на дорогу и снижением коррупционной составляющей, а вот качество подготовки упало.», — заявил на встрече с автошколами заместитель начальника экзаменационно-регистрационной работы ГИБДД России Сергей Фомочкин.

Автошколы же настаивают на вине нелегальных автошкол, обучающих водителей за бесценок и неточностях в регламенте МВД. А вот снижение аварийности, напротив, считают своим достижением: по заявлениям президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяны Шутылевой, легальные автошколы серьезно доработали программы и потратили много средств на покупку нового учебного оборудования. Напомним, с первого сентября прошлого года власти требования к водительским экзаменам ужесточили, а так же законодательно повысили минимальные стандарты обучения для автошкол.