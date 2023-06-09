ГИБДД будет бороться с ДТП социальными программами

ГИБДД сообщила о запуске специальной федеральной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности», которая направлена на профилактику правонарушений на дорогах

Фактически, главная цель проекта – ведение просветительской работы. Причем как среди водителей, так и среди пешеходов. Особое внимание будет уделено детям и подросткам, как наиболее уязвимым категориям участников дорожного движения. По мнению представителей ГИБДД и общественности, сегодня, когда широкое распространение получили СИМы (электросамокаты и т.д.) дети находятся, едва ли, не в главной группе риска.

Также ведомство поделилось и свежей статистикой по ДТП на дорогах. Так, прошлый 2022 год характеризуется общим снижением основных параметров аварийности. В стране произошло 126 тысяч ДТП, что на 5% ниже показателя 2021 года. По раненым снижение составило 5% (159 тысяч человек). За год в ДТП погибло 14 172 человека. Существенное снижение произошло по количеству ДТП с участием и по вине пьяных водителей (минус 9,6%).