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15 дек 2022

ГИБДД будет следить за здоровьем водителей

ГИБДД будет следить за здоровьем водителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит ГИБДД оперативно получать информацию об изменениях в состоянии здоровья водителей и при необходимости направлять их на внеочередную медицинскую комиссию.

Чиновники пошли на такой шаг по следующей причине – срок действия прав на сегодняшний день составляет десять лет. Если на момент получения документа водитель был здоров, то в дальнейшем он, в теории, может получить заболевания, при которых водить автомобиль противопоказано.

Результатом законопроекта должна стать новая информационная база, куда врачи будут заносить данные о состоянии здоровья людей, получивших права. Некоторым образом, информация будет постоянно обновляться. Правда, момент со взаимодействием Минздрава и ГБДД еще предстоит проработать.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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