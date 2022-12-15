ГИБДД будет следить за здоровьем водителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит ГИБДД оперативно получать информацию об изменениях в состоянии здоровья водителей и при необходимости направлять их на внеочередную медицинскую комиссию.

Чиновники пошли на такой шаг по следующей причине – срок действия прав на сегодняшний день составляет десять лет. Если на момент получения документа водитель был здоров, то в дальнейшем он, в теории, может получить заболевания, при которых водить автомобиль противопоказано.

Результатом законопроекта должна стать новая информационная база, куда врачи будут заносить данные о состоянии здоровья людей, получивших права. Некоторым образом, информация будет постоянно обновляться. Правда, момент со взаимодействием Минздрава и ГБДД еще предстоит проработать.