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21 фев 2019

ГИБДД будет знать все о здоровье водителей

ГИБДД будет знать все о здоровье водителей

На сайте Правительства был опубликован паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём указано, что МВД начнёт получать от Минздрава данные о тех водителях, у которых есть медицинские противопоказания к управлению ТС

В первую очередь речь идет о стоящих на учёте алкоголиках и наркозависимых, однако правоохранительному ведомству будет дан доступ и к другим медицинским заключениям. Таким образом, ГИБДД хочет бороться с нелегальным оформлением медицинских справок, которые позволяют сеть за руль тем людям, которые не имеют права на это.

Между тем, проект закона о таком информационном обмене был разработан МВД еще в 2015 году. А поручение о подобном взаимодействии Президент давал еще в 2010-м. Однако до сих пор никаких подвижек в этом вопросе не было. Все дело в том, что в Минздраве опасаются, что это будет нарушением врачебной тайны. В МВД же настаивают, что им диагноз не нужен, а требуется только информация о допуске к управлению и возможных медицинских ограничениях. По всей вероятности, оба ведомства пришли к некоторому пониманию, так как сроки реализации проекта уже установлены - не позже 31 декабря 2024 года.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, Авторамблер

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