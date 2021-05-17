ГИБДД напомнила водителям об оплате штрафов

Точнее сказать, ведомство напомнило, что не все категории штрафов попадают под возможность применения пятидесятипроцентных скидок.

На всякий случай стоит разобраться с самим механизмом оплаты штрафов. Действительно, вышеуказанная скидка присутствует, но при условии, если произвести оплату в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Но есть нюансы. Так, например, скидка не работает при повторном совершении нарушения, то есть, превысил скорость дважды – плати по полному прайсу.

Разумеется, также полная ответственность будет наступать в случае ДТП, или если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опъянения. Отказ от медицинского освидетельствования тоже приведет к полноценной ответственности за нарушение без каких-либо поблажек.