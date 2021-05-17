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17 май 2021

ГИБДД напомнила водителям об оплате штрафов

ГИБДД напомнила водителям об оплате штрафов

Точнее сказать, ведомство напомнило, что не все категории штрафов попадают под возможность применения пятидесятипроцентных скидок. 

На всякий случай стоит разобраться с самим механизмом оплаты штрафов. Действительно, вышеуказанная скидка присутствует, но при условии, если произвести оплату в течение 20 дней со дня вынесения постановления.  Но есть нюансы.  Так, например, скидка не работает при повторном совершении нарушения, то есть, превысил скорость дважды – плати по полному прайсу.

Разумеется, также полная ответственность будет наступать в случае ДТП, или если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опъянения. Отказ от медицинского освидетельствования тоже приведет к полноценной ответственности за нарушение без каких-либо поблажек.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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