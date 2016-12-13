После крупного ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск чиновники выступили с рядом инициатив, которые в будущем могли бы предотвратить подобные происшествия. Свое предложение высказали и сотрудники УГИБДД.

Так, в ходе совместного заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и Совета безопасности Томской области с новой инициативой выступило руководство регионального УГИБДД.

«Считаем целесообразным запретить перевозить детей (автобусами) в темное время суток, в гололед, при -36 градусов при регулярной перевозке детей в школы и при -26 при других перевозках, при штормовом предупреждении», - заявил временно исполняющий обязанности начальника ведомства Андрей Драница.

Другое решение предложил первый заместитель главы законодательного комитета Совета Федерации Алексей Александров - ввести дополнительную классификацию водителей. «Безусловно, нужна определенная классность, профессионализм для водителей, которые бы допускались для перевозок пассажиров свыше 10 человек, а также детей», - заявил чиновник.

Напомним, что само ДТП произошло 4 декабря текущего года на 926-ом километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. На дороге произошло столкновение двух легковых автомобилей, одного грузовика и пассажирского автобуса, в котором в момент ДТП находилось 34 человека, 29 из которых были детьми.