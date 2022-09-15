ГИБДД предупредила о строгой ответственности за скрытый номерной знак

Сейчас некоторые недобросовестные водители любят использовать специальные шторки, которые закрывают номера перед камерами фотофиксации. Иногда люди не заморачиваются и просто заклеивают одну из букв или цифр.

Разумеется, подобные средства незаконны - таких автомобилистов могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или выписать штраф в размере 5 тыс. руб. (ст. 12.2 КоАП России «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

Любопытно, что таких водителей ищут сотрудники ДПС, ориентируясь на данных, полученных с камер. Используются и превентивные меры – к примеру, в Ставрополье местная ГИБДД проводит специальные разъяснительные мероприятия.

