ГИБДД предупредила водителей о массовых рейдах

Сотрудники столичной Госавтоинспекции в течение ближайших нескольких дней будут тщательно досматривать автомобили.

Как сообщают СМИ, инспекторы будут проверять транспорт на предмет беспилотников, проще говоря коптеров. Если в машине не окажется ничего подозрительного, водителя отпустят без лишних вопросов. Впрочем, если в салоне обнаружится летательный аппарат, то у водителя попросят, например, предъявить свидетельство о регистрации дрона. Сам коптер будет проверен на предмет установки нештатного оборудования – креплений, обвесов и т.д.

Напомним, чтобы начать пользоваться беспилотником, нужно поставить его на учёт в Росавиации и получить разрешение на вылет. Кроме того, по новым правилам регистрировать нужно даже лёгкие гражданские квадрокоптеры массой от 150 граммов.