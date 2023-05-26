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26 май 2023

ГИБДД предупредила водителей о массовых рейдах

ГИБДД предупредила водителей о массовых рейдах

Сотрудники столичной Госавтоинспекции в течение ближайших нескольких дней будут тщательно досматривать автомобили.

Как сообщают СМИ, инспекторы будут проверять транспорт на предмет беспилотников, проще говоря коптеров. Если в машине не окажется ничего подозрительного, водителя отпустят без лишних вопросов. Впрочем, если в салоне обнаружится летательный аппарат, то у водителя попросят, например, предъявить свидетельство о регистрации дрона. Сам коптер будет проверен на предмет установки нештатного оборудования – креплений, обвесов и т.д.

Напомним, чтобы начать пользоваться беспилотником, нужно поставить его на учёт в Росавиации и получить разрешение на вылет. Кроме того, по новым правилам регистрировать нужно даже лёгкие гражданские квадрокоптеры массой от 150 граммов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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