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14 дек 2017

ГИБДД придумала замену справкам о ДТП

ГИБДД придумала замену справкам о ДТП

С вступлением в силу с 20 октября этого года нового Административного регламента, ГИБДД перестала выдавать спраки о ДТП. Это стало настоящим сюрпризом как для пострадавших, обращавшихся за возмещением, так и для самих страховых компаний.

Робкие намеки в сторону Госавтоинспекции о том, что в законе об ОСАГО справка есть и страховая компания вправе ее требовать заставила ведомство попытаться решить эту проблему. В начале там заявили, что все повреждения будут вписываться в протокол или постановление. Однако оказалось что на бланке порой попросту не хватает строчек для того, чтобы описать все повреждения.

Теперь, вместо того, чтобы признать свою неправоту и вернуть справки о ДТП в ГИБДД решили разработать приложение к протоколу и постановлению, в котором и будут описываться повреждения автомобиля.

«В документах процессуальных, которые сейчас оформляются сотрудниками ГИБДД после отмены справки, не хватает ряда полей, которые нужны страховщикам по урегулирования убытков. ГИБДД подготовила информацию для своих подразделений - они хотят разработать как некий вкладыш или приложение к этим документам — форма, в которой будет та часть информации, которая нужна страховщикам: медосвидетельствование, сведения о водительском удостоверении, часть сведений о пострадавшем - в основном документы выписывают на виновника», — заявил в интервью ТАСС исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Правда, когда появится новое приложение к протоколу неизвестно, поэтому проблемы при возмещении убытков все еще будут преследовать простых автолюбителей.
 

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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