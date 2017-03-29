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29 мар 2017

ГИБДД приостановило работу «пешеходной» камеры

ГИБДД приостановило работу «пешеходной» камеры

Комплекс фотовидеофиксации «Форсаж», а именно так называется камера, контролирующая водителей, не пропускающих пешеходов на «зебрах», установленный на Нижегородской улице летом прошлого года, решили временно выключить

ГИБДД Москвы проверит ее на соответствие действующим правилам дорожного движения из-за большого количества жалоб на безосновательное привлечение невиновных водителей к административной ответственности.

С августа прошлого года камера выписала более тысячи постановлений о нарушении статьи 12.18 Кодекса об административных правонарушениях, на полторы тысячи рублей каждое. Одновременно с этим, процент необоснованных штрафов был настолько велик, что в дело пришлось вмешаться депутату ЛДПР Ярославу Нилову, отправившего соответствующий запрос в столичное ГИБДД. Одновременно с этим, столичный департамент транспорта, отвечающий за камеру, комментариев пока не дал.

Координатор «Синих Ведерок» Петр Шкуматов считает, что зафиксировать такое нарушение не просто даже живому инспектору, а автоматической камере еще труднее. «Теоретически, научить камеру выявлять данные нарушения возможно, но для этого необходимо создать целую нейронную сеть. Но даже она будет ошибаться, а нынешний же «Форсаж», по моим данным, вообще работает на довольно примитивном алгоритме», подчеркнул координатор Синих Ведерок. 

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