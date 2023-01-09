ГИБДД проверила влияние кваса на водителей

Автоинспекторы Красноярска провели эксперимент, чтобы доказать: даже напитки, формально считающиеся безалкогольными, фиксируются алкотестерами

Тесты проводились в рамках местного чемпионата по кольцевым гонкам, поучаствовать в испытании мог любой желающий. В итоге собралась определенная фокус-группа, которой предложили употребить некоторые напитки.

Для начала всех испытуемых проверили алкотестером, затем часть людей выпила по стакану энергетика, другая – по стакану кефира, третья – по стакану безалкогольного пива, четвертая – по стакану кваса. Продувка» после выпитого стакана кефира и энергетического напитка сразу показала нулевой результат, после безалкогольного пива — 0,121 мг/л, а после кваса — целых 0,9 мг/л! В последнем случае уже наблюдается превышение допустимого порога в 0.16 мг/л