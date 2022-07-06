ГИБДД сделает агрегаторов такси организатором перевозок

ГИБДД хочет добиться того, чтобы агрегаторов такси признали организаторами перевозок. На такой шаг ведомство идет из-за участившихся случаев ДТП с участием автомобилей – перевозчиков.

В ГИБДД считают, что сейчас агрегаторы очень лояльно относятся к таксопаркам, не предъявляя к ним каких-либо серьезных требований. Фактически, агрегатор не несет никакой ответственности за перевозку пассажира – все лежит на таксопарке. Собственно, в ГИБДД хотят изменить это правило, дабы к букве закона можно было призвать и операторов.

Отметим, что самым распространенным нарушением ПДД среди таксистов является наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. На втором месте идет отсутствие диагностической карты на автомобиль.