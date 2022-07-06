Автомобильный портал Motorpage
6 июл 2022

ГИБДД сделает агрегаторов такси организатором перевозок

ГИБДД сделает агрегаторов такси организатором перевозок
ГИБДД хочет добиться того, чтобы агрегаторов такси признали организаторами перевозок. На такой шаг ведомство идет из-за участившихся случаев ДТП с участием автомобилей – перевозчиков.
В ГИБДД считают, что сейчас агрегаторы очень лояльно относятся к таксопаркам, не предъявляя к ним каких-либо серьезных требований. Фактически, агрегатор не несет никакой ответственности за перевозку пассажира – все лежит на таксопарке. Собственно, в ГИБДД хотят изменить это правило, дабы к букве закона можно было призвать и операторов.
 
Отметим, что самым распространенным нарушением ПДД среди таксистов является наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. На втором месте идет отсутствие диагностической карты на автомобиль.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta 2019 салон

Представлена упрощенная Lada Granta Drive Active

06 июля 2022

Завод «Москвич» выпустит до конца года двести электромобилей

06 июля 2022
Toyota Crown 2013 водительское место

Toyota анонсировала появление нового Crown

06 июля 2022

Hongqi готовится представить новый автомобиль для партийной номенклатуры

06 июля 2022
Mazda CX-60 (2023) вид сзади

Mazda представила новый дизельный двигатель

06 июля 2022
Toyota Highlander (2020) вид сбоку

Представлен обновленный Toyota Highlander

06 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Logan Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"
Hyundai Getz - hyundai getz 2005 вид спереди
Вторичный рынок
06 июля 2022

Hyundai Getz
"Hyundai Getz: «Когда на кармане триста…»"
Nissan Almera Classic
Вторичный рынок
04 июля 2022

Nissan Almera Classic
"Nissan Almera Classic: «Предок Logan и немножечко Samsung»"
УАЗ Profi - уаз «профи» 4x4 (2018) «простые радости»
Тест драйв
04 июля 2022

УАЗ Profi
"«Простые радости»"

Написано новостей:

3 0 9 6 7