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20 фев 2020

ГИБДД собирается предупреждать водителей по СМС

ГИБДД собирается предупреждать водителей по СМС

Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках на дорогах с помощью СМС-рассылок

Госавтоинспекция разработала электронную карту очагов ДТП, ее нет в открытом доступе, однако ведомство хочет передавать такую информацию в интернет, чтобы автомобилисты были в курсе и планировали в зависимости от этого свои маршруты. Следующий шаг — предупреждать людей в формате СМС-сообщений о том, что они приближаются к месту аварии. Сообщает «За рулем» со ссылкой на замначальника Госавтоинспекции МВД России Олега Понарьина.

«Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем», — передает слова Понарьина РИА «Новости».

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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