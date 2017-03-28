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28 мар 2017

ГИБДД собираются упразднить

ГИБДД собираются упразднить

На днях в Москве прошло расширенное заседание коллегии МВД, на которой было принято решение упразднить ГИБДД, сделав ее частью полицейской ППС. Однако, по словам экспертов, ждать реформ стоит не раньше конца 2018 года

Пока у высших чиновников нет конкретного видения, как именно полиция и ГИБДД будут объединены, но источники приводят в пример аналогичную реформу в Казахстане, прошедшую в 2013 году. По их словам, данная реформа имела успех и именно благодаря ей уже в первые недели работы патрули смогли выполнять вдвое больше вызовов.

Сейчас же основной проблемой данной реформы является квалификация сотрудников полиции, в частности, сможет ли простой полицейский грамотно квалифицировать то или иное нарушение ПДД и сможет ли инспектор ДПС корректно выявить и оформить нарушение административного кодекса, не касающееся дорожного движения.

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При написании новости использовалась информация:
Фонтанка.ру

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