ГИБДД стала лишать водителей прав за номера

Водителей начали чаще лишать прав за крепление номеров на магнитных рамках. Инспекторы ГИБДД называют их быстросъемными и распознают даже в потоке.

Как сообщает портал Autonews, водители таких автомобилей начали получать постановления о лишении прав по ч. 2 ст. 12.2 КоАП (за управление машиной с регистрационными знаками, которые оборудованы устройствами, препятствующими идентификации либо позволяющими омера видоизменить или скрыть).

Суды на основе таких постановлений регулярно оставляют автомобилистов без водительских удостоверений на срок от одного до трех месяцев или штрафуют на пять тысяч рублей