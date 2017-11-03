В ГИБДД подготовили проект нового приказа МВД, регламентирующего контроль за автошколами. Связано это с тем, что автошколы, прежде чем получить лицензию регионального Рособрнадзора, должны пройти проверку в ГИБДД и получить положительное заключение. Но сейчас это не делается.

Изначально, ГИБДД начала выдавать заключения в 2014 году, после ужесточения требования к автошколам. Но с апреля этого года ведомство прекратило проверки из-за ряда правовых казусов. Возник вакуум: автошколы не могут получить заключения, а многие из тех кто их получили существуют только на бумаге.

Новый приказ дает ГИБДД право проверять учебные планы, соответствие всех данных (адрес, лицензия и пр.) автошкол в течение 15 дней. На проверку материально-технической базы отводится месяц, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с проектом приказа. ГИБДД может отказать в выдаче заключения из-за малейшего несоответствия данных.

Самым важным нововведением является то, что ГИБДД получит право аннулировать ранее выданные заключения, что автоматически повлечет за собой и отзыв лицензии на работу. Отозвать заключение могут, например, из-за закончившейся аренды площадки, где проходят практические занятия. Связано это с тем, что многие автошколы заключали все соответствующие договора аренды, получали заключение и лицензию, а потом разрывали аренду, существуя только на бумаге и, фактически, просто продавая свидетельства об окончании автошколы.