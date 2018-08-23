Из-за многочисленных жалоб автовладельцев ГИБДД было вынуждено разослать в свои подразделения письмо, разъясняющее порядок восстановления регистрации транспортных средств

Вопрос дошел до Верховного суда. Началось все на Дальнем Востоке, где в ГИБДД заподозрили криминальное прошлое внедорожника Toyota Land Cruiser 200 местного жителя из-за «признаков незаводского нанесения маркировки». Регистрацию транспортного средства аннулировали.

Владелец автомобиля обратился в суд, где сумел доказать, что у полицейских не было достаточных оснований для аннулирования регистрации. Суд постановил регистрацию восстановить, но в ГИБДД от владельца машины потребовали заплатить пошлины за восстановление регистрации. С этим он не согласился и обратился в Верховный суд с требованием отменить соответствующий пункт приказа МВД №605, на который и ссылались в ГИБДД.

В Верховном суде представитель МВД заявила, что проблема возникла из-за того, что сотрудники неправильно истолковали пункт приказа, неточная формулировка содержится и в решении суда. А представитель ГИБДД, пишет «КоммерсантЪ», заявил, что ведомство уже разослало разъяснения в территориальные подразделения.

Технически, вся работа сотрудников полиции в вышеописанном случае, должна светись к восстановлению карточки учета транспортного средства в информационной базе ФИС ГИБДД-М. При этом автовладельцу достаточно принести в регистрационный отдел ГИБДД решение суда, осмотр самого транспортного средства не требуется. За такие действия пошлины не взимаются, так как это не госуслуга.

В итоге Верховный суд в иске отказал, а сам приказ МВД №605 остался без изменений, но регистрацию внедорожника теперь восстановят бесплатно.