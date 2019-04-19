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19 апр 2019

ГИБДД ужесточит теоретический экзамен

ГИБДД ужесточит теоретический экзамен

Ведомство начинает прорабатывать систему «дифференцированной оценки», которая будет зависеть от того, насколько задача на экзамене может влиять на безопасность дорожного движения

Дифференцированную оценку можно объяснить одним примером - если кандидат даст неверный ответ в условной ситуации, которая спровоцирует ДТП, то экзамен для него будет закончен.  Интересно, что в числе инициатив значатся: увеличение количества экзаменационных вопросов и отмена "права на ошибку".

Пресс-служба МВД также сообщает, что сейчас рассматриваются возможности по введению балльной системы, которая успешно применяется западными странами, например, Германией Великобританией и Норвегией.

Проект нового регламента разместят на regulation.gov.ru, но сначала нужно принять постановление Правительства по объединению «города» и «площадки» в один экзамен, отметили в МВД. Разговоры об этом ведутся с 2018 года. В январе идею подвергло критике Министерство экономического развития, сейчас инициативу дорабатывают. На разработку же нового регламента по приему теоретических экзаменов может уйти более двух лет.

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