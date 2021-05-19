ГИБДД выступает за серьезное ограничение скорости в городе

30 километров в час и не больше – ровно с такой скоростью должны передвигаться водители по городским улицам.

В столичной ГИБДД совместно Центром организации дорожного движения (ЦОДД) выступают за то, что на каждой улице (в зависимости от ее назначения) должна быть своя максимально разрешенная скорость движения. То есть где-то может быть скоростной лимит в 40 километров в час, а где-то в 60. Самый жесткий лимит - в 30 километров в час предполагается внедрить на улицах с высокой концентрацией пешеходов, велосипедистов и детей.

Правда, возникает вопрос – зачем городить весь этот лишний «огород», если в жилых зонах и возле объектов социальной инфраструктуры, к примеру, возле школ итак действует очень строгий скоростной лимит в двадцать километров в час, да и многие городские улицы уже применяют лимит в 40 километров в час.