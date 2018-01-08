Автомобильный портал Motorpage
8 янв 2018

ГИБДД ждут масштабные сокращения

ГИБДД ждут масштабные сокращения

В конце года Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной штатной численности сотрудников министерства внутренних дел России на десять тысяч человек. Как оказалось, в самом МВД уже давно все решили: под сокращения пойдут исключительно гаишники.

Как удалось выяснить журналистам в МВД  заранее знали об указе и подготовили внутренний приказ для служебного пользования. В нем, пишет «Газета.ру», говорится о том, что сокращение коснется только сотрудников Госавтоинспекции.

В ведомственном приказе говорится о том, что сокращения не коснутся лишь двух подразделений Госавтоинспекции. «Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений», — приводит «Газета.ру» выдержку из приказа.

По состоянию на осень прошлого года в органах Госавтоинспекции насчитывалось 55 тысяч человек. Таким образом, будет сокращен практически каждый 10 сотрудник ведомства. Эксперты говорят, что благодаря развитию технологий надобность в большом штате сотрудников исчезла. Вскоре сотрудники ГИБДД будут заниматься лишь оформлением крупных аварий, перекрытием дорог и сопровождением автомобилей чиновников.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Gazeta.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Semi

Tesla начала принимать предзаказы на свой грузовик в Европе

08 января 2018
Volkswagen

Самый маленький кроссовер Volkswagen представят в этом году

08 января 2018
Hyundai Next Generation FCEV

Hyundai назвал дату премьеры водородного кроссовера

05 января 2018
Mercedes-Benz G-класса

Внешность нового Mercedes-Benz G-класса рассекречена

05 января 2018
Qoros

Chery избавилась от доли в Qoros

05 января 2018
Peugeot Fractal

Peugeot заморозил разработку спортивных моделей

04 января 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive! Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 5 7