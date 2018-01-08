В конце года Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной штатной численности сотрудников министерства внутренних дел России на десять тысяч человек. Как оказалось, в самом МВД уже давно все решили: под сокращения пойдут исключительно гаишники.

Как удалось выяснить журналистам в МВД заранее знали об указе и подготовили внутренний приказ для служебного пользования. В нем, пишет «Газета.ру», говорится о том, что сокращение коснется только сотрудников Госавтоинспекции.

В ведомственном приказе говорится о том, что сокращения не коснутся лишь двух подразделений Госавтоинспекции. «Исключить сокращение должностей в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений», — приводит «Газета.ру» выдержку из приказа.

По состоянию на осень прошлого года в органах Госавтоинспекции насчитывалось 55 тысяч человек. Таким образом, будет сокращен практически каждый 10 сотрудник ведомства. Эксперты говорят, что благодаря развитию технологий надобность в большом штате сотрудников исчезла. Вскоре сотрудники ГИБДД будут заниматься лишь оформлением крупных аварий, перекрытием дорог и сопровождением автомобилей чиновников.