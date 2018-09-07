Гибриды становятся резвее

Стали известны сразу две новости от лидеров гибридного автомобилестроения о кардинальном увеличении количества серийных машин, поставляемых на рынок

BMW X5 впервые получил гибридный двигатель, объёмом в 3 литра в шестицилиндровом исполнении. При этом расход бензина, заявленный производителем, составит всего 2,1 литра на сотню километров. Автомобиль стал намного резвее своего двухлитрового собрата, он разгонится до 100 км/ч за 5,6 с.

Volvo в своём новом XC90 T8 Twin Engine увеличил мощность и бензинового двигателя и электромотора. В результате силовая установка разгоняет машину до сотни за 5,3 с. Расход топлива заявлен в размере 2,5 литра на 100 км.

Пользователи гибридов, наряду с очень хорошими параметрами по расходам топлива, отмечали недостаточную динамику этих транспортных средств. Производители уже отреагировали на эти недостатки. Интересно заметить, что наряду с явным улучшением разгонных характеристик потребление бензина у этих новых автомобилей не увеличивается.