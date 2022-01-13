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13 янв 2022

Гибридные автомобили могут резко подорожать в России

Гибридные автомобили могут резко подорожать в России

Из-за новых правил расчета акцизов на ввоз гибридных автомобилей они могут подорожать на 100-500 тысяч рублей

Как сообщает «Коммерсантъ», ранее акцизы рассчитывались, исходя из мощности одно лишь двигателя внутреннего сгорания – электрические моторы регулирующими органами не учитывались, так как ДВС считается «первичным источником энергии» и основным агрегатом. Теперь же в расчет принимаются и показатели электрических двигателей. Опрошенные изданием импортеры заявили, что в  случае с премиальными гибридами объёмы акцизов могут достичь 1-3% от стоимости самого автомобиля.

Эксперты полагают, что повышение акцизов на ввоз гибридов, как и недавнее повышение утилизационного сбора для электрокаров, могут существенно ограничить развитие «зеленого» транспорта в нашей стране.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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